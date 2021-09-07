Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi merkez teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı yapacaktır.

Başvurular Beyoğlu İş–Kur İlçe Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapılacaktır.

Noter kurası sonucu "asil aday" listesinde yer alan adaylar, genel kültür, genel yetenek, mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin 29-30 Eylül 2021 ve 01 Ekim 2021 tarihlerinde Üniversitenin Fındıklı Yerleşkesi Senato Salonunda 09:30'dan itibaren sözlü mülakata sıra ile alınacaklardır.

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