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Suriye'ye kaçan 161 Iraklı ülkelerine döndü

09 Eylül 2022 Cuma 14:11
Suriye'ye kaçan 161 Iraklı ülkelerine döndü

ŞANLIURFA - Irak'tan Suriye'ye kaçan 161 kişi Türkiye'nin çabaları ile ülkelerine döndü.

Irak'taki iç savaş ve çatışma nedeniyle Suriye'ye kaçan 161 Iraklı,  Türkiye'nin çalışmasıyla ülkelerine dönmek için yola çıktı. Iraklı siviller, gümrük işlemleri sonrası Suriye'nin Tel Abyad kentinden Akçakale Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgeye getirildi. Irak Konsolosluğu ile Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince kontrolleri yapılan Iraklılara yemek ve su ikram edildi. Kontrolleri tamamlanen Iraklılar, otobüslerle yeniden ülkelerine döndü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeIrak
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