Tahıl yüklü Rus gemisi, Karasu'dan ayrıldı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarında, 1 Temmuz'dan bu yana bekleme yapan, tahıl yüklü ve Rusya bandıralı gemi ‘Zhibek Zholy’, bu sabah konum vericisini kapatarak bölgeden ayrıldı.



Savaş sırasında Rusya'nın eline geçen Ukrayna'nın Berdyansk şehrindeki limandan 29 Haziran'da tahıl yükü ile ayrılan 'Zhibek Zholy' gemisi, konum vericisini kapatıldıktan 3 gün sonra, 1 Temmuz sabahı Sakarya'daki Karasu Limanı açıklarına demirlendi. Ukrayna da Karasu demirleme alanında bekletilen geminin çalıntı tahıl taşıdığı iddiasıyla Türkiye'den gemiye el koyulmasını talep etti. 140 metre uzunluğa ve 17 metre genişliğe sahip, 4 bin ton buğday yüklü gemi, Karasu sahilinden 2 kilometre açıkta, 1 Temmuz'dan bu yana bekledi. 'Zhibek Zholy' gemisi, bugün sabah saatlerinde konum vericisini kapatarak Karadeniz'e açıldı. Yükünü boşaltmadan limandan ayrılan geminin, Rusya'ya geri döndüğü öne sürüldü.