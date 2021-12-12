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Tahir Güven cinayetinde 2 şüphelinin gözaltı süreleri uzatıldı

AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven’in kardeşi Meman Aşireti'nin lideri Tahir Güven’in (67) öldürülmesi olayının şüphelilerinden PKK/KCK terör örgütü mensubu 'Miraz' kod adlı Mehmet Miraç Dinç ve Sümeyye Gök için 48 saatlik ek gözaltı süresi alındı, diğer 26 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
12 Aralık 2021 Pazar 13:41
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Tahir Güven cinayetinde 2 şüphelinin gözaltı süreleri uzatıldı

ŞIRNAK

Cizre’nin Cudi Mahallesi'nde 4 Aralık akşamı Mercan Sokak'ta Eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman aşireti lideri Tahir Güven, aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısında hayatını kaybetti.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda ilk olarak olaya karıştığı tespit edilen Emin Kalkan’ı gözaltına aldı. Kalkan’ın ifadesi doğrultusunda harekete geçen ekipler kısa süre içerisinde olayın şüphelilerinden 'Miraz' kod adlı Mehmet Miraç Dinç ve Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın kardeşi Abdullah Kaçmaz ile Sümeyye Gök'ü gözaltına aldı. Emin Kalkan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mehmet Miraç Dinç, Abdullah Kaçmaz ve Sümeyye Gök'ün ifadeleri doğrultusunda önceki sabah terör örgütü PKK/KCK'nın şehir ve gençlik yapılanması içerisinde oldukları ileri sürülen 26 kişi gözaltına aldı. Olayın şüphelilerinden 'Miraz' kod adlı Mehmet Miraç Dinç'i evinde sakladığı tespit edilen HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz’ın kardeşi Abdullah Kaçmaz, dün sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

48 SAATLİK EK GÖZALTI SÜRESİ ALINDI

'Miraz' kod adlı Mehmet Miraç Dinç ve Sümeyye Gök için Terörle Mücadele ekiplerince 48 saatlik ek gözaltı süresi alındı. Ayrıca önceki gün gözaltına alınan 26 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor. Soruşturma kapsamında Emin Kalkan ve Abdullah Kaçmaz tutuklanırken, 28 kişinin ise gözaltındaki işlemleri devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tahir GüvenAK PartiGözaltı
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