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Taksi hizmetleri kiraya verilecek

Muğla Milas-Bodrum Havalimanı taksi hizmetleri kiraya verilecek

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Ekim 2021 Perşembe 12:03
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Taksi hizmetleri kiraya verilecek

Muğla Milas-Bodrum Havalimanı taksi hizmetleri, en fazla 4 yaşında en az 120 araç ile hizmet verilmesi kaydıyla her bir araçtan KDV dahil 1.500.-TL/Araç/Ay kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek 1 yıllığına kiraya verilecek.

Söz konusu hizmete ait ihale şartnamesi, şartname eki taahhütname ve sözleşme taslağını DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığından veya Muğla Milas-Bodrum Havalimanı Başmüdürlüğünden KDV dâhil 250 TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenler 1.000.000 TL geçici teminat verecekler. İhale 4 Kasım 2021 günü saat 14.30’da DHMİ Muğla Milas Bodrum Havalimanı Başmüdürlüğünde yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.
 

İLAN.GOV.TR

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Taksi Hizmetleri Kiraya Verilecek
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