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Taliban heyeti, Türkiye'ye geldi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Ekim 2021 Perşembe 14:25
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Taliban heyeti, Türkiye'ye geldi

ANKARA - Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, bugün Türkiye'ye gelerek görüşmeler yapacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Muttaki başkanlığındaki heyet, bugün Türkiye'ye gelecek. Öğleden sonra Ankara'da olması beklenen heyetin, bazı Türk yetkililer ile temaslarda bulunacağı belirtildi. 

TALİBAN HEYETİ ANKARA'DA

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, saat 14.20'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Havalimanının VIP bölümünden çıkan Muttaki ve heyet, daha sonra kendilerini bekleyen araca bindi. Muttaki, dışarıda bekleyen basın mensuplarına el sallayarak selam verdi. Muttaki ve heyet Ankara'da temaslarda bulunacak.

DHA

Son Güncelleme: 14.10.2021 14:53
Anahtar Kelimeler:
Taliban HeyetiTÜRKİYEYE GELİYOR
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