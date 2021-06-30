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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden İhaleye Davet

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Haziran 2021 Çarşamba 11:25
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden İhaleye Davet

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan, Tapu ve Kadastro Modernizasyon Ek Finansman (TKMP-EF) Projesi için aldığı kredinin bir bölümü Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştireceği Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması İşi kapsamında yapılacak ödemeler için kullanılacak.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilgilenen firmaları sayısallaştırma çalışma alanlarında “Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması (3402/Ek1)  Grup Ek 1-8.” işlerinin gerçekleştirilmesi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB) yöntemiyle kapalı zarf teklif vermeye davet ediyor.

Bahsi geçen işler 15 ihale paketi olarak yapılacak. Sayısallaştırma alanı bilgileri şartname ekinde verilecek.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün resmi ilanına ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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