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Tarım arazileri ihaleyle satılıyor

Bingöl'ün Kiğı ve Yayladere bulunan tarım arazileri ihaleyle satılacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Eylül 2021 Salı 09:26
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Tarım arazileri ihaleyle satılıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü, Bingöl'ün Kiğı ve Yayladere ilçelerinde bulunan 69 adet tarım arazisini satışa çıkardı. 

İhale 5 Ekim 2021 tarihinde Elazığ DSİ 9. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü toplantı salonunda toplanacak olan Komisyon huzurunda yapılacak. Şartnameler mesai saatleri içerisinde DSİ 9. Bölge Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilecek.

İsteklilerin geçici teminat makbuzu, ikametgâh senedi, nüfus cüzdanı aslı ve diğer istenilen belgeler ile birlikte ihale saatine kadar Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü toplantı salonunda toplanacak olan Komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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