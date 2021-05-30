Tarım işçilerine Covid-19 testi

MUŞ

Muş Ovası'nda kurdukları çadırlarda kalan misafir tarım işçileri, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekiplerince ziyaret edildi. Burada çadır çadır gezerek ailelerle bir araya gelen ekipler, koronavirüs testleri yaptı, numuneler topladı. Filyasyon ekibi olarak koronavirüs salgınının yayılım hızını en aza indirebilmek için denetim ve genel taramalarını yaparak, önlemler aldıklarını belirten Fizyoterapist Merve Koç, “Mevsimlik tarım işçilerimizi çadır kentimizde misafir ediyoruz. Tarım işçilerimizin bu süreçte herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları amacıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında semptom sorgulamalarını yapıp, PCR testlerini alıyoruz. Hem toplum sağlımız, hem de işçilerimizin sağlığı için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dağ, taş demeden, gece-gündüz demeden, dağ, bayır demeden işlemlerimize devam ediyoruz" diye konuştu.

Filyasyon ekibinden Mehmet Haykır ise “Çadırları tek tek gezdik. Tarım işçilerinin testlerini aldık" dedi.

Diyarbakır'dan ailesi ile Muş’a gelen Mevlüt Koç, “Mevsimlik tarım işçisiyiz. Devletimizin bize sağladığı tarama çalışmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Özellikle sağlıkçılarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Muş’a çalışmaya geldiklerini belirten Fincan Turan da, “Allah devletimizden razı olsun. Koronavirüs testlerimizi yapmaya geldiler. İnşallah bir şey çıkmaz. Bizlere yardımcı oldukları ve ilgilendikleri için teşekkür ediyoruz" dedi