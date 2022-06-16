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Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Sürekli İşçi Alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
16 Haziran 2022 Perşembe 15:24
Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Sürekli İşçi Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Sürekli İşçi Alımı yapacak.

İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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