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TARLA'dan TURNE'ye 

Uzun yıllardır Menajerlik ve Organizatörlük yapan; Hakkari’den, Edirne’ye, Avustralya’dan Kanada’ya kadar binlerce başarılı konser organizasyonuna imza atan İbrahim Koç, hayatını kitaplaştırıyor.

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
11 Nisan 2022 Pazartesi 15:54
TARLA'dan TURNE'ye 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Gece Yolcuları, Kahraman Tazeoğlu gibi isimlerin Menajerliklerini; Demet Akalın, Mustafa Ceceli, İlyas Yalçıntaş gibi çok sayıda ünlünün de konser organizasyonlarını düzenleyen Koç’un bir başarı hikayesi olan kitabının İsmi TARLA’dan TURNE’ye…

Koç’un çocukken Balıkesir’in Savaştepe ilçesindeki tütün tarlasında kurduğu menajerlik hayallerinden başlayıp, Ünlü kulislerine uzanan yolculuğunu anlatttığı kitapta konserlerde yaşanan ilginç anlar, anılarda kaleme alınmış. Eylül ayında okurlarla buluşacak olan kitap, şimdiden merak konusu.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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