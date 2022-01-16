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Tarsus Belediyesi Eski Hükümlü Daimi İşçi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
16 Ocak 2022 Pazar 11:13
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Tarsus Belediyesi Eski Hükümlü Daimi İşçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; 4857 sayılı İş Kanununun 30. maddesi hükmü uyarınca eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu olduğundan ve eski hükümlü kontenjanımızın eksik olması nedeni ile 1 (bir) kisilik Harita Teknikeri mesleğinde eski hükümlü daimi işçi alınacaktır Ekte sunulan iş gücü istem formunda belirtilen şartlara uygun adayların, başvurularını 13 Ocak 2022 ile 17 Ocak 2022 arasında İşkur İl Müdürlükleri ve İlçe hizmet merkezleri ile www.iskur.gov.tr üzerinden yapmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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