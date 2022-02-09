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"Tatlı ısmarlayacağım" diyerek çağırdı , pompalı tüfek ile vurdu

Sultangazi'de 'tatlı ısmarlayacağım' diyerek çağırdığı kişiyi pompalı tüfek ile vuran saldırgan güvenlik kamerasına yansıdı

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
09 Şubat 2022 Çarşamba 15:45
"Tatlı ısmarlayacağım" diyerek çağırdı , pompalı tüfek ile vurdu

Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki yaşandı. Edinilen bilgiye göre Sefa Furkan G. (18) 3 yıl önce kavga edip burnundan yaralayan Eren Akçay(21) 'ı tatlı ısmarlama bahanesi ile çağırdı. Bu sırada sokakta bekleyen Sefa Furkan G.  Akçay'ın geldiğini görünce pompalı tüfekle ateş açtı. Eren Akçay'ın bacağına 2 kurşun isabet etti. Akçay hastaneye kaldırılırken Sefa Furkan G. evine giderek ailesine arkadaşını vurduğunu söyledi. Bunun üzerine polisi arayan aile, Sefa Furkan G.'yi emniyete teslim etti.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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Tatlı ısmarlayacağım Diyerek çağırdıPompalı Tüfek Ile Vurdu
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