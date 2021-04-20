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TBMM 10 adet memur alımı yapacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Nisan 2021 Salı 10:32
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TBMM 10 adet memur alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yazılı ve sözlü sınavla Kurumun arşivlerinde yer alan Osmanlıca arşiv belgelerinin tespiti, çevirisi, düzenlenmesi ve verilecek diğer görevleri yapmak üzere (10) adet memur alımı yapacak.

Adaylarda aranan şartlar, sınan yeri/tarihi/şekli ve atama yapılacak kadro dağılımlarına buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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