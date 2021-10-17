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TCDD Demiryolu Trafik Operatörü alacak

TCDD Demiryolu Trafik Operatörü alacak

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
17 Ekim 2021 Pazar 18:21
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TCDD Demiryolu Trafik Operatörü alacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, İstanbul il sınırlarında bulunan iş yerlerine belirsiz süreli işçi olarak 25 Demiryolu Trafik Operatörü alımı yapacak. 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Personel alımına ilişkin ilan, 19-25 Ekim 2021 tarihleri arasında İŞKUR’un internet sitesinde yayınlanacak. Adaylarda, İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle meslek liselerinin Elektrik, Elektronik, Elektrik Elektronik, Makine, Motor, Mekatronik bölümleri ile meslek yüksekokullarının Elektrik, Elektronik, Elektrik Elektronik, Makine, Motor, Mekatronik programları ve denklik grubunda yer alan bölüm ve programların birinden mezun olmak şartı aranmaktadır. Lisans mezunu olarak gelenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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