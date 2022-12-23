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TCDD Taşımacılık A.Ş.'den personel alacak

23 Aralık 2022 Cuma 13:37
TCDD Taşımacılık A.Ş.'den personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü 100 daimi işçi istihdam edecek. Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden 26.12.2022 - 30.12.2022 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinden sadece birine müracaat edebilecek. Sözlü sınav, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Hacıbayram Mahallesi Hipodrom Cad. No:3 Altındağ, Ankara adresinde yapılacak Sınava ilişkin detaylar evrak teslimi sonrası internet sitesinden duyurulacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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