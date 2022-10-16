TDT DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± Konseyi, Ä°stanbul'da toplanacak

ANKARA (DHA)Â

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "TDT'nin gÃ¼ndeminde bulunan Ã¶ncelikli konularÄ±n yanÄ± sÄ±ra 11 KasÄ±m 2022 tarihinde Semerkant'ta dÃ¼zenlenecek TDT Zirvesi'nin hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ±n ele alÄ±nacaÄŸÄ± toplantÄ±ya, SayÄ±n BakanÄ±mÄ±zla birlikte TDT Ã¼yeleri Azerbaycan, Kazakistan, KÄ±rgÄ±zistan ve Ã–zbekistan ile gÃ¶zlemci Ã¼lkelerden Macaristan ve TÃ¼rkmenistan'danÂ DÄ±ÅŸiÅŸleriÂ BakanlarÄ± ve diÄŸer Ã¼st dÃ¼zey temsilciler iÅŸtirak edecektir" denildi.