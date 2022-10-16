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TDT DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± Konseyi, Ä°stanbul'da toplanacak

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rk Devletleri TeÅŸkilatÄ± (TDT) DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± Konseyi OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n, 17 Ekim 2022 tarihinde Ä°stanbul'da yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

16 Ekim 2022 Pazar 16:14
TDT DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± Konseyi, Ä°stanbul'da toplanacak

ANKARA (DHA)Â 

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "TDT'nin gÃ¼ndeminde bulunan Ã¶ncelikli konularÄ±n yanÄ± sÄ±ra 11 KasÄ±m 2022 tarihinde Semerkant'ta dÃ¼zenlenecek TDT Zirvesi'nin hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ±n ele alÄ±nacaÄŸÄ± toplantÄ±ya, SayÄ±n BakanÄ±mÄ±zla birlikte TDT Ã¼yeleri Azerbaycan, Kazakistan, KÄ±rgÄ±zistan ve Ã–zbekistan ile gÃ¶zlemci Ã¼lkelerden Macaristan ve TÃ¼rkmenistan'danÂ DÄ±ÅŸiÅŸleriÂ BakanlarÄ± ve diÄŸer Ã¼st dÃ¼zey temsilciler iÅŸtirak edecektir" denildi.

YENÄ° Ã‡AÄžRI GAZETESÄ°

Anahtar Kelimeler:
TdtDÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ± KonseyiDÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±
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