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TED Üniversitesi 13 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Temmuz 2021 Salı 10:25
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TED Üniversitesi 13 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Başvurular, istenen belgeler ile birlikte; TED Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne, şahsen veya posta aracılığı ile yapılacaktır.

Kadrolar ile ilgili ilana http://www.tedu.edu.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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