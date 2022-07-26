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TEİAŞ 53 Elektrik Teknisyeni alacak

26 Temmuz 2022 Salı 13:49
TEİAŞ 53 Elektrik Teknisyeni alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre 53 Elektrik Teknisyeni alınacaktır. İşe alınacak elemanların çalıştırılacağı iller ve alınacak eleman sayıları ilanda belirtilmiştir.

Durumları talep şartlarına uyan adaylar, ilanın İŞKUR internet sitesinden yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde (01-05/08/2022 tarihleri arası) İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden “İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak), E-DEVLET ve ALO 170 hattı üzerinden başvurularını yapabilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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