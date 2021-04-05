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Tekirdağ Çorlu'da 9300 m2 tarla icradan satılık

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Nisan 2021 Pazartesi 10:25
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Tekirdağ Çorlu'da 9300 m2 tarla icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi’nde bulunan 9300 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmaz ihale usulü ile satılacaktır.

Taşınmaz killi-tınlı toprak yapısında olup, makinalı tarıma elverişli kuru tarım arazisidir. 

Kıymeti 260.400,00 TL olan tarlada 2020 üretim sezonunda buğday ekilidir. 

Taşınmazın satışı 01/06/2021 günü 11:00 - 11:05 saatleri arasında Çorlu Adliyesi 4. İcra Dairesi Mezat Salonu adresinde yapılacaktır. 

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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