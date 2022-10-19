TekirdaÄŸ'da atÄ±k suyunu yeniden kullanan tesislere 17 milyon 636 bin lira destek

TEKÄ°RDAÄž - Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca TekirdaÄŸ'da arÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ atÄ±k suyunu yeniden kullanan tesislere, 17 milyon 636 bin TL destek verildi.



Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ±, arÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ atÄ±k suyunu yeniden kullanan tesislerin desteklenmesine yÃ¶nelik dÃ¼zenlemeler kapsamÄ±nda; TekirdaÄŸ'da 3 organize sanayi bÃ¶lgesi ile TekirdaÄŸ Su ve Kanalizasyon Ä°daresi (TESKÄ°) Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 26 atÄ±k su arÄ±tma tesisine, enerji giderlerinin yÃ¼zde 50'si olan toplam 17 milyon 636 bin 398 TL destek verdi.



'Ã‡OK BÃœYÃœK AVANTAJ SAÄžLIYOR'



Organize Sanayi BÃ¶lgeleri Ãœst YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi ve Trakya KoordinatÃ¶rÃ¼, Ã‡orlu Ticaret ve Sanayi OdasÄ± Meclis BaÅŸkanÄ± Erdim Noyan, bakanlÄ±ÄŸÄ±n verdiÄŸi enerji desteÄŸinin Ã¶nemli olduÄŸunu belirterek "Ã–zellikle su kaynaklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± ve su kalitesinin yÃ¼kseltilmesi iÃ§in alÄ±cÄ± ortama deÅŸarj eden veyahut burada tekrar atÄ±k suyu geri kazanÄ±m ile ilgili yapÄ±lanÂ enerji maliyetlerinin yÃ¼zde 50'si Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan geri Ã¶denmektedir. Bu da bize Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir avantaj saÄŸlamakta" dedi.



TekirdaÄŸ'da 14 organize sanayi bÃ¶lgesinin olduÄŸunu ve 5 ortak arÄ±tma tesisinin kurulduÄŸunu hatÄ±rlatan Noyan, "Bunlardan 4 tanesi ÅŸu anda devreye alÄ±ndÄ±. Bir tanesinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. Åžu anda 3 tane organize sanayi bÃ¶lgesi, aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± 7-8 milyon civarÄ±nda bir enerji maliyetinin geri iadesini bakanlÄ±ktan alabiliyor. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde Ã¶zellikle enerji maliyetleri Ã§ok arttÄ±. Ãœretimin en Ã¶nemli kalemi halini aldÄ±, sanayicilerimiz bu noktada da destek bekliyor. Ã–zellikle enerji maliyetleri sanayi kullanÄ±mÄ±nda Ã§ok yÃ¼ksek durumda. Bu da en azÄ±ndan bir nebze olsun nefes almamÄ±zÄ± saÄŸlÄ±yor" diye konuÅŸtu.



'SINIR DEÄžERLERÄ° SAÄžLAMASI GEREKÄ°YOR'



Ã‡orlu Deri Organize Sanayi BÃ¶lgesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Halil HÄ±z, bakanlÄ±ÄŸÄ±n desteÄŸinden faydalandÄ±klarÄ±nÄ± belirterek "Ã–zellikle son yÄ±llarda elektrik maliyetlerinin Ã§ok artmasÄ±yla atÄ±k su arÄ±tma tesislerinde ana gider kalemimiz elektrik faturalarÄ± oldu. Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ± da uzun zamandÄ±r elektrik faturalarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 50'sini arÄ±tma yapan firmalara geri Ã¶dÃ¼yor. Tabii bu Ã¶demeyi yapmasÄ±nÄ±n bazÄ± ÅŸartlarÄ± var. BunlarÄ±n en baÅŸÄ±nda atÄ±k su arÄ±tma tesisinin saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ve suyu arÄ±tmasÄ± gerekiyor. SÄ±nÄ±r deÄŸerleri saÄŸlamasÄ± gerekiyor. Bunun yanÄ±nda atÄ±k su arÄ±tma tesisi Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±mÄ±zda bulunan debi, kirletici parametrelerin sÄ±nÄ±r deÄŸerleri gibi parametreleri sÃ¼rekli olarak bakanlÄ±ÄŸa gÃ¶nderiyoruz. Bu veri akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± yapÄ±lmasÄ± gerekiyor ki; bakanlÄ±k buna gÃ¶re bize Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sÃ¼re zarfÄ±nda elektrik faturasÄ± Ã¶demelerinin yÃ¼zde 50'sini geri Ã¶dÃ¼yor" dedi.



'SANAYÄ°CÄ°YE CÄ°DDÄ° KATKI SAÄžLAYACAK'



BakanlÄ±ÄŸÄ±n taslak bir yÃ¶netmeliÄŸi de bulunduÄŸunu ifade eden HÄ±z, "Bu yÃ¶netmelik kapsamÄ±nda atÄ±k su arÄ±tma tesislerinden arÄ±tÄ±lan sular ve Ã¶zellikle atÄ±k suyu geri kazanan firmalarÄ±n arÄ±tma tesislerinin elektrik faturalarÄ± yÃ¼zde 100'e kadar geri karÅŸÄ±lanabilecek. Tabii, bu Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l uygulamaya geÃ§ecek bir konu. Daha tam netleÅŸmiÅŸ deÄŸil ama bÃ¶yle bir Ã§alÄ±ÅŸma var. Tabii arÄ±tma tesislerinin maliyetlerinin dÃ¼ÅŸmesi, bizim atÄ±k sularÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sanayicilere de direkt yansÄ±yacaktÄ±r. Bizim arÄ±tma maliyetlerimizin dÃ¼ÅŸmesi ki; az Ã¶nce de belirttim. Elektrik fiyatlarÄ± eskiden bizim maliyetler arasÄ±nda 3'Ã¼ncÃ¼, 4'Ã¼ncÃ¼ sÄ±radayken ÅŸu anda en Ã¼st sÄ±ralarda. Bu maliyetlerin desteklenmesi bizim arÄ±tma maliyetlerimizi de dÃ¼ÅŸÃ¼recek. Ve sanayiciden aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z atÄ±k su bertaraf bedelleri de dÃ¼ÅŸecektir. Bu da sanayiciye ciddi bir katkÄ± saÄŸlayacaktÄ±r" dedi.