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Tekirdağ'daki 'çiftlik' operasyonunda 2 tutuklama

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Eylül 2021 Çarşamba 09:54
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Tekirdağ'daki 'çiftlik' operasyonunda 2 tutuklama

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, çiftliğe yapılan operasyonda 19 kilo esrar ve 141 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan H.B. ve Y.K., mahkemece tutuklandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada Yeni Mahalle'de bulunan çiftlikte uyuşturucu imal edilerek, satışının yapıldığını belirledi. 'Çiftlik' adı verilen operasyonda, çiftlik ve arazisinde yapılan aramalarda kömürlükte 19 kilo esrar, bahçeye ekili 141 kök Hint keneviri, ruhsatsız 1 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan H.B. ve Y.K., emniyetteki işlemlerin adından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan H.B. ve Y.K., tutuklandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağçiftlikOperasyon
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