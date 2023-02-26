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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Hemşire alacak

26 Şubat 2023 Pazar 16:18
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Hemşire alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi bünyesine (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 90 (doksan) adet sözleşmeli Hemşire alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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