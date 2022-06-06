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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
06 Haziran 2022 Pazartesi 15:02
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversitenin merkez-ilçe birimleri ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi bünyesinde bulunan birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’a göre, KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle 271 sözleşmeli personel alacak.

Müracaatlar, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde Üniversitenin web adresinden https://www.nku.edu.tr online başvuru şeklinde yapılacak. Şahsen veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

İLAN.GOV.TR

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