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TekirdaÄŸ Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan 'kaÃ§ak geÃ§iÅŸleri Ã¶nleme' tatbikatÄ±

19 Ekim 2022 Ã‡arÅŸamba 10:07
TekirdaÄŸ Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan 'kaÃ§ak geÃ§iÅŸleri Ã¶nleme' tatbikatÄ±

TEKÄ°RDAÄžÂ Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§menlerin yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ± olaylarÄ±nÄ± Ã¶nlemek amacÄ±yla tatbikat yaptÄ±. Tatbikatta 'dur' ihtarÄ±na uymayan balÄ±kÃ§Ä± teknesindeki 2 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

TekirdaÄŸ Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§menlerin yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ± olaylarÄ±nÄ± Ã¶nlemeÂ amacÄ±yla tatbikat gerÃ§ekleÅŸtirdi. TekirdaÄŸâ€™da, Asyaport LimanÄ±'nda dÃ¼zenlenen tatbikat ve eÄŸitim Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na Sahil GÃ¼venlik SÃ¼leymanpaÅŸa Kolluk Destek Tim KomutanlÄ±ÄŸÄ± personeli katÄ±ldÄ±. Tatbikatta senaryo gereÄŸi 7-8 metre boyundaki balÄ±kÃ§Ä± teknesi Asyaport Liman Ä°skelesiâ€™ne yabancÄ± uyruklu bir kiÅŸiyiÂ bÄ±raktÄ±ktan sonra hÄ±zla uzaklaÅŸtÄ±. KB-17 Sahil GÃ¼venlik Botu ile arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapan ekip, tekneyi KumbaÄŸ Sahili Ã¶nlerinde tespit etti. Teknedekiler 'dur'Â ihtarÄ±na uymayarak kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Manevralarla durdurulan tekne en yakÄ±n limana Ã§ekildi. Teknedeki 2 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±yla tatbikat sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TekirdaÄŸ Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±KaÃ§ak GeÃ§iÅŸleri Ã¶nleme
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