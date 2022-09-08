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TEM'de TIR devrildi otoyolun Edirne istikameti kapandı

08 Eylül 2022 Perşembe 13:00
TEM'de TIR devrildi otoyolun Edirne istikameti kapandı

İSTANBUL - TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisinde TIR'ın devrilmesi nedeniyle otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapandı. TIR'ın kaldırılmasının ardından yol 2 saat sonra trafiğe açıldı

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde saat 10.45 sıralarında Ahmet Turan Öztürk’ün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 COH 21 plakalı TIR, devrildi. TIR, bariyeri aşarak, yol kenarındaki boşluğa düşerken, dorsesi yolda paralel kaldığı için Edirne istikameti kapandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan şoförü itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde kilometrelerce trafik oluştu. TIR'ın kaldırılması ve trafiğin açılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmasıyla, TIR kaldırıldı, yol temizlendi. TEM otoyolu Edirne istikameti 2 saat sonra trafiğe açıldı.


 

"KÖPRÜNÜN ÜZERİNE GELDİK AŞAĞI DÜŞTÜ"

Kazanın görgü tanığı Mehmet Gerdilioğlu, "Bizi sollamıştı. Güzelce yoluna da girmişti. Düz gidiyordu. Sol tarafa doğru lastiği yatmaya başladı. Dorse yatınca, kupayı aşağıya attı. Köprünün üzerine geldik aşağı düştü. Arkasındaydık. Allah’tan yavaş gidiyorduk. Arkamızda kuyruk oluştu. İndiğimizde çıkmaya çalışıyordu. Polis ve ambulansa haber verdik" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TIR DevrildiEdirne IstikametiTEM
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