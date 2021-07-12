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TENMAK 20 sürekli işçi alıyor 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:41
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TENMAK 20 sürekli işçi alıyor 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere sözlü sınav ile 20 kadroya sürekli işçi alımı yapacaktır. 

Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR internet sitesinde yayımlanacaktır. Şartları uyan adaylar, başvurularını 26.07.2021 - 30.07.2021 tarihleri arasında İŞKUR İl Müdürlüklerine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden “İş Arayan” linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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