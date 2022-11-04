THK Kayyum Heyeti BaÅŸkanÄ± Kaya: Gelirimiz giderlere yetmiyor

ANKARA - TÃ¼rk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti BaÅŸkanÄ± HacÄ± Abdullah Kaya, "THK,Â ÅŸube baÅŸkanlÄ±klarÄ±, 4 tane meydan iÅŸletmesi ve o meydan iÅŸletmesindeki okullar;Â AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n kurduÄŸu temel yapÄ± ve korunmasÄ± gereken Ã¶z orasÄ±. Bu yapÄ±yÄ± biz mutlaka ve mutlaka geleceÄŸe taÅŸÄ±mak durumundayÄ±z. Ama sorunumuz, buranÄ±n gelirleri giderlerine yetmiyor. Mutlaka bu kuruma destek verilmesi gerekir" dedi.



'THKÂ Kurumsal Kapasitenin GeliÅŸtirilmesi Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±'Â Ankaraâ€™da Milli KÃ¼tÃ¼phane Konferans Salonuâ€™nda gerÃ§ekleÅŸtirildi. Ã‡alÄ±ÅŸtayda konuÅŸan THK Kayyum Heyeti BaÅŸkanÄ± HacÄ± Abdullah Kaya, kurumun yapÄ±sÄ±ndan bahsederek, "TÃ¼rk Hava Kurumu, ÅŸube baÅŸkanlÄ±klarÄ±, 4 tane meydan iÅŸletmesi ve o meydan iÅŸletmesindeki okullar. AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n kurduÄŸu temel yapÄ± ve korunmasÄ± gereken Ã¶z orasÄ±. Bu yapÄ±yÄ± biz mutlaka ve mutlaka geleceÄŸe taÅŸÄ±mak durumundayÄ±z. Ama sorunumuz, buranÄ±n gelirleri giderlerine yetmiyor. Kurban derisi tekelinin 2013â€™te kaldÄ±rÄ±lmasÄ±ndan sonra bu sÃ¼reÃ§ sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir ÅŸekilde devam ediyor"Â dedi.



'KURUM MALÄ° BATAK Ä°Ã‡ERÄ°SÄ°NDEYDÄ°'



Kayyum yÃ¶netimi olarak gÃ¶reve geldiklerinde kurumun mali yapÄ±sÄ±nÄ±n batak durumda olduÄŸunu bildiren Kaya, "Biz ÅŸÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼k; ilk etapta baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve onun Ã¶nemli uzantÄ±larÄ±nÄ± kurtaralÄ±m, sonra Ã¼niversiteyi kurtaralÄ±m. GeldiÄŸimiz gÃ¼n itibarÄ±yla tam bir batak iÃ§erisinde idi. BÃ¼tÃ¼n hesaplar blokeydi, SGK, vergi borÃ§larÄ± Ã¶denemiyordu, Ã§alÄ±ÅŸanlara aylarca Ã¶denemeyen maaÅŸlar vardÄ±, iÅŸten ayrÄ±lanlarÄ±n kÄ±dem tazminatlarÄ± ve birÃ§ok davalar, piyasaya borÃ§lar vardÄ±. Faaliyetler tam icra edilemez haldeydi. Biz, Ã¶ncelikle â€˜budan nasÄ±l Ã§Ä±karÄ±zâ€™Ä± planladÄ±k" diye konuÅŸtu.



'SORUNU KUCAÄžIMIZDA BULDUK'



Kaya, eylÃ¼l ayÄ± sonu itibarÄ±yla 2 milyar 609 bin lira kurumun borcu olduÄŸunu bildirerek, "Bu borcun 2 milyar 164 milyonu kredi borcu olup, kredi borÃ§lusu da en Ã¶nemli oranda 1 milyar 285 milyon olarak baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n kendisi. Sonra GÃ¶kÃ§en A.Åž, 659 milyon. SGK borcu toplam 152 milyon, burada en bÃ¼yÃ¼k borÃ§lu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n kendisi ve Ã¼niversite. Ãœniversitedeki SGK borcunun da temel nedeni pitotaj bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne bÃ¼tÃ¼n uÃ§uÅŸ maliyetlerini Ã¼niversitenin ve kurucu vakfÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lamasÄ± ÅŸartÄ±yla 500 genci alÄ±p, Ã¶nceki yÃ¶netimlerin defolup gitmeleri ve bu sorunu kucaÄŸÄ±mÄ±zda bulmamÄ±z. Bu nedenlerle bunlara kaynak ayrÄ±lamamasÄ±ndan dolayÄ± SGK Ã¶demeleri aksamÄ±ÅŸtÄ±r. Vergi borcu da en Ã¶nemli oranda yine kurumda, Ã¼niversitede ve GÃ¶kÃ§en A.Åžâ€™de olmakta. Piyasaya personel borcumuz neredeyse sÄ±fÄ±r"Â ifadelerini kullandÄ±.



THKâ€™nÄ±nÂ 1029 tapuda, 1300 adet taÅŸÄ±nmazÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlatan Kaya, "Bu taÅŸÄ±nmazlarÄ±n envanterde kayÄ±tlÄ± deÄŸeri 1 milyar 500 milyon liradÄ±r. Ama biz bunun deÄŸerlerinin hÄ±zlÄ± enflasyon nedeniyle 4 milyar lirayÄ± geÃ§tiÄŸini tahmin ediyoruz. DeÄŸiÅŸik amaÃ§la kullanÄ±lan uÃ§ak, helikopter, planÃ¶r ve balon olmak Ã¼zere 108 hava aracÄ± vardÄ±r. Bunlardan 25 tane eÄŸitim uÃ§aÄŸÄ±mÄ±z, 27 tane planÃ¶r vardÄ±r. Bu hava araÃ§larÄ±ndan ayrÄ± olarak 2 adet Citation Jet ve 1 adetÂ C-208 Caravan uÃ§ak Ak Leasingâ€™e verilerek, 17 milyon 380 bin 843 dolar borÃ§ tasfiyesi saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r"Â dedi.



'BORÃ‡LAR YAPILANDIRMADAN ADIM ATILAMAYACAKTI'



Bankalara olan borÃ§larÄ±n da yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n zorunluluk olduÄŸunu belirten Kaya, "BaktÄ±k ki bankalara yapÄ±landÄ±rma yapmadan bu kurumda adÄ±m atamayacaÄŸÄ±z. 10 bankaya olan 1 milyar 519 milyon TL olan borcu yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in baÅŸvurduk.Â 2 yÄ±l Ã¶demesiz, 8 yÄ±l Ã¶demeli dÃ¶nem aldÄ±k. 1 Ocakâ€™tan sonra bizim 310 milyon lira taksitimiz var. BasÄ±nda yansÄ±yan eksik. Bize yardÄ±m edilsin"Â diye konuÅŸtu.



TKH Ãœniversitesi hakkÄ±nda da konuÅŸan Kaya, "Ãœniversiteye 2012-2015 yÄ±llarÄ±nda 4 yÄ±l boyunca sabit fiyatla dÃ¼ÅŸÃ¼k eÄŸitim Ã¼creti ile 500 Ã¶ÄŸrenci kaydedilmiÅŸtir. 1 Ã¶ÄŸrencinin pilot olarak yetiÅŸtirilme maliyeti 50 bin dolarÄ±n Ã¼zerinde. Biz geldiÄŸimizde 312 Ã¶ÄŸrencimiz isyan ediyordu â€˜ne zaman mezun olacaÄŸÄ±zâ€™ diye.Â Onlarla konuÅŸtuk, bilgi verdik. Onlardan ve ailelerinden gÃ¶nÃ¼llÃ¼ yardÄ±m istedik. Onlara sÃ¶z verdik ve bu gÃ¼ne kadar o sayÄ±yÄ± 90â€™Ä±n altÄ±na indirdik"Â dedi.



'BU KURUMA DESTEK VERÄ°LMELÄ°'



BÃ¼tÃ¼n gayret ve Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n Ã¼niversitenin faaliyetlerinin devamÄ± iÃ§in olduÄŸunu sÃ¶yleyen Kaya, "Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n geleceÄŸi gerÃ§ekten gÃ¶kte ve uzayda. Bu milletin baÅŸkalarÄ±nÄ±n haberini televizyondan izleyerek deÄŸil, iÃ§inde yer alarak yÃ¼z binlerce genciyle yaÅŸamasÄ±nÄ± istiyoruz. Bu kurum bunu yapamazsa baÅŸka kimse yapamaz; Ã§Ã¼nkÃ¼ havacÄ±lÄ±k Ã§ok pahalÄ±. Mutlaka bu kuruma destek verilmesi gerekir. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ambulans helikopter iÅŸlerinde ve orman yangÄ±nlarÄ± iÅŸlerinde bizi yasal olarak destekleyin" ifadelerini kullandÄ±.Â