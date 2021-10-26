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THY, Sudan'daki seferlerini iptal etti

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Ekim 2021 Salı 14:53
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THY, Sudan'daki seferlerini iptal etti

İSTANBUL - Sudan'da yaşanan darbe girişiminin ardından başlayan protestolar nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) bugün gerçekleştirmeyi planladığı seferleri iptal ettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Sudan'da yaşanan karışıklık nedeniyle 26 Ekim tarihli İstanbul-Hartum ve Hartum-İstanbul seferleri iptal edildi" denildi.  

Sudan'da dün sabah saatlerinde geçiş hükümetindeki Başbakan Abdullah Hamduk ve aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkililerinin ordu tarafından gözaltına alınmasının ardından halk sokaklara dökülerek darbe girişimini protesto etmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
THYSudanSefer
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