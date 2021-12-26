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THY’den George Clooney açıklaması: Reklam teklifimiz olmadı

Hollywood yıldızı George Clooney, aralık ayının başlarında İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda, 'ülkenin rejimi ve insan haklarına bakışı yüzünden' 35 milyon dolarlık bir anlaşmayı reddettiğini açıklamıştı. Günler sonra Clooney'in reddettiği reklam filminin THY olduğu iddia edildi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
26 Aralık 2021 Pazar 16:30
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THY’den George Clooney açıklaması: Reklam teklifimiz olmadı

İSTANBUL

İddialar üzerine bir açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, “Kendisine gerçekten şahsi olarak hayranlık duyarım ama hiçbir şekilde reklamımızda oynatalım diye girişimimiz yok olmadı" dedi.

“TEKLİFİMİZ OLMADI”

İddialar üzerine bir açıklama yapan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, “George Clooney severim, çok iyi bir oyuncudur, çok iyi filmleri vardır. Kendisine gerçekten şahsi olarak hayranlık duyarım ama hiçbir şekilde George Clooney reklamımızda oynatalım diye girişimimiz yok olmadı da. Konuşulan astronomik ücretler zaten dünyadaki bu tür yapılan anlaşmalara aykırı. Biz Türk Hava Yolları olarak dünyada birçok önemli reklam yıldızı veya önemli yüzle anlaşmaları olan, uluslararası reklamlar konusunda ödüller almış bir şirketiz. Bizim gibi şirketler sektör rayiçleri üzerinde bir anlaşma yapmayız. George Clooney ismiyle resmi olarak hiç ilgilenmedik hiçbir böyle teklifimiz olmadı" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
George ClooneyReklamTHY
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