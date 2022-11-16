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Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, 2.500 SÃ¶zleÅŸmeli Personel alacak

16 KasÄ±m 2022 Ã‡arÅŸamba 14:19
Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, 2.500 SÃ¶zleÅŸmeli Personel alacak

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re;  Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±, 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanunu ve SÃ¶zleÅŸmeli Personel Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na Ä°liÅŸkin Esaslara gÃ¶re Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmak Ã¼zere, aÃ§Ä±ktan atama suretiyle 2.500 SÃ¶zleÅŸmeli Personel alacak.

BaÅŸvurular dijital ortamda 21.11.2022-30.11.2022 tarihleri arasÄ±nda son baÅŸvuru tarihi itibarÄ±yla saat 17:00â€™a kadar alÄ±nacak. SÄ±nava baÅŸvurmak isteyen adaylar, Kariyer KapÄ±sÄ± (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Ã¼zerinden baÅŸvurularÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecek. Posta ile veya diÄŸer ÅŸekillerde yapÄ±lan mÃ¼racaatlar kabul edilmeyecek.

DetaylÄ± bilgi iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Ä°LAN.GOV.TR

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