Galeriler Videolar Yazarlar Ä°Åž Ä°LANLARI
Antalya 24
parÃ§alÄ± bulutlu
Gazete SayfalarÄ± GÃœNCEL RÃ¶portaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Ã–ne Ã‡Ä±kan ManÅŸet KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÃœRKÄ°YE SAÄžLIK
BÄ°ST
3.908,05
ALTIN
976,49
DOLAR
18,59
STERLÄ°N
20,89
EURO
18,18
Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± 419 Ticaret Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ± alacak
Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± 419 Ticaret...
TRBOR A.Åž. iÅŸÃ§i alacak
TRBOR A.Åž. iÅŸÃ§i alacak
Ä°stanbul Medipol Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
Ä°stanbul Medipol Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim...
Kuzey Anadolu KalkÄ±nma AjansÄ± Personel alacak
Kuzey Anadolu KalkÄ±nma AjansÄ±...

Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± 419 Ticaret Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ± alacak

19 Ekim 2022 Ã‡arÅŸamba 15:32
Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± 419 Ticaret Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ± alacak

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re;  Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda Genel Ä°dare Hizmetleri SÄ±nÄ±fÄ±ndan 8. ve 9. derece kadrolara atanmak Ã¼zere, giriÅŸ sÄ±navÄ± ile belirtilen alanlarda ve sayÄ±larda Ticaret Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ± alÄ±nacak.

GiriÅŸ sÄ±navÄ± yazÄ±lÄ± ve sÃ¶zlÃ¼ olmak Ã¼zere 2 aÅŸamalÄ± yapÄ±lacak. YazÄ±lÄ± sÄ±nava, her bÃ¶lÃ¼m iÃ§in istenen KPSS puan tÃ¼rÃ¼nden baÅŸarÄ± sÄ±rasÄ±na gÃ¶re kontenjan sayÄ±sÄ±nÄ±n 20 katÄ±na kadar aday Ã§aÄŸrÄ±lacak.

BaÅŸvurular 07.11.2022-16.11.2022 tarihleri arasÄ±nda dijital ortamda e-devlet (Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± / Kariyer kapÄ±sÄ±) ve Kariyer KapÄ±sÄ± https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Posta ile veya diÄŸer ÅŸekillerde yapÄ±lan mÃ¼racaatlar kabul edilmeyecek. Adaylar sÃ¶z konusu bÃ¶lÃ¼mlerden yalnÄ±zca birisi iÃ§in baÅŸvuruda bulunabilecek.

YazÄ±lÄ± sÄ±nav 11.12.2022 tarihinde Ankaraâ€™da yapÄ±lacak olup sÄ±nav yeri ve saati adaylarÄ±n sÄ±nav giriÅŸ belgelerinde belirtilecek.

DetaylÄ± bilgi iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Ä°LAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
AdÄ±nÄ±z
Yorum GÃ¶nder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak Ã¼zere yÃ¶neticiye iletilmiÅŸtir.×
Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.
Ä°lgili Haberler
TRBOR A.Åž. iÅŸÃ§i alacak
TRBOR A.Åž. iÅŸÃ§i alacak
'Assos' ve 'Troya' tÃ¼nellerinden 1 haftada 53 bin araÃ§ geÃ§ti
'Assos' ve 'Troya' tÃ¼nellerinden 1 haftada 53 bin araÃ§ geÃ§ti
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, polisevi saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan Gezer'in ailesini ziyaret etti
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, polisevi saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan Gezer'in ailesini ziyaret etti
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Ä°lanlar
    Copyright © 2022 - TÃ¼m haklarÄ± saklÄ±dÄ±r.
    KÃ¼nye Ä°letiÅŸim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans