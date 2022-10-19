Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± 419 Ticaret Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ± alacak

BasÄ±n Ä°lan Kurumu ilan portalÄ± ilan.gov.trâ€™de yer alan duyuruya gÃ¶re; Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda Genel Ä°dare Hizmetleri SÄ±nÄ±fÄ±ndan 8. ve 9. derece kadrolara atanmak Ã¼zere, giriÅŸ sÄ±navÄ± ile belirtilen alanlarda ve sayÄ±larda Ticaret Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ± alÄ±nacak.



GiriÅŸ sÄ±navÄ± yazÄ±lÄ± ve sÃ¶zlÃ¼ olmak Ã¼zere 2 aÅŸamalÄ± yapÄ±lacak. YazÄ±lÄ± sÄ±nava, her bÃ¶lÃ¼m iÃ§in istenen KPSS puan tÃ¼rÃ¼nden baÅŸarÄ± sÄ±rasÄ±na gÃ¶re kontenjan sayÄ±sÄ±nÄ±n 20 katÄ±na kadar aday Ã§aÄŸrÄ±lacak.



BaÅŸvurular 07.11.2022-16.11.2022 tarihleri arasÄ±nda dijital ortamda e-devlet (Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± / Kariyer kapÄ±sÄ±) ve Kariyer KapÄ±sÄ± https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Posta ile veya diÄŸer ÅŸekillerde yapÄ±lan mÃ¼racaatlar kabul edilmeyecek. Adaylar sÃ¶z konusu bÃ¶lÃ¼mlerden yalnÄ±zca birisi iÃ§in baÅŸvuruda bulunabilecek.



YazÄ±lÄ± sÄ±nav 11.12.2022 tarihinde Ankaraâ€™da yapÄ±lacak olup sÄ±nav yeri ve saati adaylarÄ±n sÄ±nav giriÅŸ belgelerinde belirtilecek.



DetaylÄ± bilgi iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.