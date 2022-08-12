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Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

12 Ağustos 2022 Cuma 13:51
Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Ticaret Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” uyarınca sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 18 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak.

Başvurular dijital ortamda 22.08.2022-01.09.2022 tarihleri arasında alınacak. Sınava katılmak isteyen adaylar e-devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Adaylar sadece bir pozisyona başvurabilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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