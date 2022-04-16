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Ticaret Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı yapılacak
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Ticaret Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı yapılacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
16 Nisan 2022 Cumartesi 15:07
Ticaret Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu dereceli “Ticaret Müfettiş Yardımcısı” kadrosuna İç Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 50 ve Gümrük Grup Başkanlığı için en fazla 50 Ticaret Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla Giriş Sınavları yapılacaktır.

Giriş Sınavları için başvurular, 25 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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