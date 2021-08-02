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Ticari Servis (S) Plakaları kiraya veriliyor 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Ağustos 2021 Pazartesi 14:58
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Ticari Servis (S) Plakaları kiraya veriliyor 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Resmi ya da özel kuruluşlara toplu taşıma hizmeti (servis) vermek amacı ile kullanılan ve Gaziantep İl sınırları içerisinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına tescilli 27 S plaka serisine kayıtlı toplam 288 adet plaka 30 yıl süreyle ayrı ayrı kiraya verilecektir. 

İhale şartname bedeli 100,00-TL olup, birden fazla plakaya teklif verecek istekliler bir adet şartname bedeli yatıracaklardır. 

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihaleye ait şartnameyi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin web adresinden (https://www.gaziantep.bel.tr/tr/ihaleler) temin edebilirler.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 02.08.2021 14:59
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