Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.509,16
ALTIN
1.096,58
DOLAR
18,71
STERLİN
22,67
EURO
20,04
TİKA'dan uzman yardımcısı alacak
TİKA'dan uzman yardımcısı alacak
TOKİ'den toplu konut yapım ihalesi
TOKİ'den toplu konut yapım...
Kayseri Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alıyor
Kayseri Üniversitesi 9 Öğretim...
Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına personel alınacak
Millî Savunma Bakanlığı ve...

TİKA'dan uzman yardımcısı alacak

31 Aralık 2022 Cumartesi 15:38
TİKA'dan uzman yardımcısı alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına sözlü giriş sınavı ile Genel İdare Hizmetleri sınıfında TİKA Uzman Yardımcısı alınacak. Müracaatlar 09/01/2023 tarihinde başlayacak olup 23/01/2023 tarihinde sona erecek.

Yapılan inceleme ve değerlendirmeden sonra mülakata çağrılacak adaylar Başkanlığın web sayfasından ilan edilecek. Adaylar Kariyer Kapısı üzerinden sınava ilişkin bilgileri görüntüleyebilecek.

Giriş sınavı 13-17/02/2023 tarihleri arasında TİKA Başkanlığı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:140 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.


İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TOKİ'den toplu konut yapım ihalesi
TOKİ'den toplu konut yapım ihalesi
Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi Gökçeada'da
Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi Gökçeada'da
Kayseri Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alıyor
Kayseri Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans