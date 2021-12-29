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TİKA Uzman Yardımcısı alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
29 Aralık 2021 Çarşamba 11:40
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TİKA Uzman Yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına sözlü giriş sınavı ile Genel İdare Hizmetleri sınıfında TİKA Uzman Yardımcısı alınacak. Müracaatlar 10 Ocak 2022 tarihinde başlayacak olup 21 Ocak 2022 tarihinde sona erecek. Yapılan inceleme ve değerlendirmeden sonra mülakata çağrılacak adaylar Başkanlığın web sayfasından ilan edilecek.

Giriş sınavı 14-18 Şubat 2022 tarihleri arasında TİKA Başkanlığı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:140 Çankaya adresinde yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 29.12.2021 11:43
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