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Tiyatro ekibini taşıyan minibüs, TIR'a çarptı: 3 ölü, 8 yaralı

21 Kasım 2022 Pazartesi 10:48
Tiyatro ekibini taşıyan minibüs, TIR'a çarptı: 3 ölü, 8 yaralı

AMASYA’nın Merzifon ilçesinde tiyatro ekibini taşıyan minibüs, TIR'a arkadan çarptı. Kazada, minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde ilçenin Çaybaşı köyü mevkisinde meydana geldi. Çorum'da 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun’a gitmek için yola çıkan oyuncuları taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç kontrolündeki 42 FES 27 plakalı TIR’a çarptı. Kazada, minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti, sürücü ile Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen 3 kişinin cenazeleri de minibüsten çıkarılıp, hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SOSYAL MEDYADAN SON PAYLAŞIMLARI 

Amasya’nın Merzifon ilçesinde, Tolga Güleryüz dahil 3 kişinin hayatını kaybettiği; Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten'in de aralarında olduğu 8 kişinin yaralandığı tiyatrocuların sosyal medyada yoldayken paylaşımlar yaptıkları görüldü. ‘Baş Belası’ adlı tiyatro oyunu için turneye çıkan ekibin, son durak olan Çorum'dan dönerken yaptıkları kaza öncesi minibüsten fotoğraf paylaştıkları, Ceyhun Fersoy'un ekip arkadaşları ve seyircilere teşekkür ettiği görüldü. 

CEYHUN FERSOY’UN EŞİYLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMUŞ

Kazada yaşamını yitiren tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz'ün, aynı kazadan sonra yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner ile saatler önce görüntülü konuştuğu ve Instagram'dan karşılıklı paylaşımlar yaptıkları görüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Özgür KarataşTolga GüleryüzBurak TopçuKazaTiyatro Ekibi
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