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TMMOB'den serbest meslek mensupluğu sınavı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Kasım 2021 Pazartesi 11:39
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TMMOB'den serbest meslek mensupluğu sınavı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası, “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”ne uygun olarak, bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu sınavlarına ilişkin duyuru yayınladı.

Sınava katılmak isteyenler belgelerini 10 Aralık 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü mektupla gönderecek. Sınav uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı olmak üzere 2 Ocak 2022 Pazar günü tek oturum yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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