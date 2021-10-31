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TMO gayrimenkul kiraya verecek

Toprak Mahsuleri Ofisi Genel Müdürlüğü’ den 398,83 m² gayrimenkul ihale ile kiraya verilecektir

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
31 Ekim 2021 Pazar 16:52
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TMO gayrimenkul kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr sitesinde yer alan bilgiye göre, Toprak Mahsuleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından, 398,83 m² gayrimenkulün ihale ile kiraya verileceği duyuruldu.

Verilen ilanda şu bilgiler paylaşıldı:
"TMO Genel Müdürlüğümüz mülkiyetine ait Diyarbakır ili Bismil İlçesi Kurtuluş Mahallesi 548 ada 1 parselin TMO'ya ait olan 398,83 m2'lik Taşınmazın 3 yıllığına kiralanması işi, ihale dokümanlarında belirtilen biçimde 16.11.2021 Salı Günü saat 14.30 da TMO İhale Yönetmeliği 22/4 maddesi gereği kapalı zarfla teklif alma usulü ile TMO Diyarbakır Başmüdürlüğü'nde kiralama ihalesi yapılacaktır. 1 Yıllık muhammen Kira Bedeli 9.000,00 TL olarak belirlenmiştir.
İhaleye katılım belgelerinin en geç 16.11.2021 Salı Günü saat 14.00'a kadar Başmüdürlüğümüz BİM Servisine verilmesi gerekmektedir."

Daha detaylı bilgi için TIKLAYINIZ.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 31.10.2021 16:57
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