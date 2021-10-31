TMO gayrimenkul kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr sitesinde yer alan bilgiye göre, Toprak Mahsuleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından, 398,83 m² gayrimenkulün ihale ile kiraya verileceği duyuruldu.



Verilen ilanda şu bilgiler paylaşıldı:

"TMO Genel Müdürlüğümüz mülkiyetine ait Diyarbakır ili Bismil İlçesi Kurtuluş Mahallesi 548 ada 1 parselin TMO'ya ait olan 398,83 m2'lik Taşınmazın 3 yıllığına kiralanması işi, ihale dokümanlarında belirtilen biçimde 16.11.2021 Salı Günü saat 14.30 da TMO İhale Yönetmeliği 22/4 maddesi gereği kapalı zarfla teklif alma usulü ile TMO Diyarbakır Başmüdürlüğü'nde kiralama ihalesi yapılacaktır. 1 Yıllık muhammen Kira Bedeli 9.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

İhaleye katılım belgelerinin en geç 16.11.2021 Salı Günü saat 14.00'a kadar Başmüdürlüğümüz BİM Servisine verilmesi gerekmektedir."



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