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TOKİ'den İzmir'de arsa satışı

TOKİ'den İzmir'de arsa satışı

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
11 Aralık 2021 Cumartesi 16:59
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TOKİ'den İzmir'de arsa satışı

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İzmir'de 93 adet arsayı açık artırma ile satışa çıkardı.

Güzelbahçe, Seferihisar, Aliağa, Bayındır, Menderes, Foça, Çeşme, Torbalı ve Urla'daki arsaların satış ihalesi 22 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. İhale için salon katılımı Ankara The Green Park Hotel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında yapılacak. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" teklif verilebilecek.

İlanı görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 11.12.2021 17:02
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