TOKİ'den konut ve iş yeri satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 34 ilde 144 konut ile 26 ilde 96 iş yerini açık artırma ile satacak.

Açık artırmaya online olarak katılım mümkün olup salon katılımları Ankara'daki Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ve İstanbul'daki TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Halkalı adreslerinde gerçekleştirilecek.

6-7 Ekim tarihlerindeki Açık Artırma Toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tüm şubelerine talip oldukları her taşınmaz için ayrı ayrı katılım teminatı yatırmaları gerekmektedir.

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