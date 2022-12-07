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TOKİ'den Mersin'de satılık arsalar

07 Aralık 2022 Çarşamba 16:05
TOKİ'den Mersin'de satılık arsalar

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Mersin ve ilçelerinde 34 muhtelif arsayı açık artırma usulüyle satışa sundu.

İhale 22 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Arsa satışlarına ilişkin salon katılımı Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile Balçova Termal Otel'de yapılacak. İnternet katılımı için kayıtlar 20 Aralık 2022 Salı günü saat 10.30’a kadar alınacak.

Ayrıntılı liste ve satış koşullarına www.emlakmuzayede.com.tr internet adresinden ulaşılabilir.

Duyuru metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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