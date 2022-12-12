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TOKİ'den satılık 244 iş yeri

12 Aralık 2022 Pazartesi 13:55
TOKİ'den satılık 244 iş yeri

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 24 ilde 244 iş yerini açık artırma ile satışa çıkardı.

İhaleye salon katılımı, TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece, İstanbul ve Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Bilkent Çankaya, Ankara adreslerinde gerçekleştirilecek.

Açık artırma toplantısına katılacak gerçek veya tüzel kişilerin, toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş’nin tüm şubelerine katılım teminatı yatırmaları gerekmektedir. Satın alınmak istenilen taşınmaz adedi kadar teminat yatırılması gerekmekte olup her lot için yatırılması gerekli teminat tutarı Satış Şartnamesi'nin 3.maddesinde ve her lot'un lot detayında mevcuttur.

İnternet katılımı 26.12.2022 Saat: 11:00 itibari ile sonlanacaktır.

Duyuru metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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