TOKİ'den satılık konut ve iş yerleri

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 39 ilde 105 konut ile 18 ilde 189 iş yerini 17-18 Mayıs'ta açık artırma yöntemiyle satacak.



Açık artırmalar 17 Mayıs ve 18 Mayıs 2022 tarihlerinde Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Taşınmazları internetten üzerinden (www.emlakmuzayede.com.tr) de teklif verilebilecek.



Açık artırma hakkında ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.



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