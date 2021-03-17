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TOKİ'den vadeli olarak 137 konut, 120 iş yeri satışı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Mart 2021 Çarşamba 09:59
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TOKİ'den vadeli olarak 137 konut, 120 iş yeri satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 31 ilde 137 konut ile 21 ilde 120 iş yerini 30-31 Mart'ta açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor.

Konut satışları; Aksaray, Adana, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Sakarya, Sinop,  Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Van ve Zonguldak,

İş yeri satışları ise; Adana, Ankara, Amasya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çankırı, Denizli, İstanbul, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Uşak, Trabzon ve Tunceli'de yapılacak.

İlanla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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