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TOKİ Rize Merkez'de iş yeri satışı yapacak

16 Aralık 2022 Cuma 17:24
TOKİ Rize Merkez'de iş yeri satışı yapacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Rize Merkez'de 14 iş yerini açık artırma ile satışa çıkardı.

İhaleye salon katılımı TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece, İstanbul ve Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Bilkent Çankaya, Ankara adreslerinde gerçekleştirilecek.

İnternet katılımı 26.12.2022 Saat: 11:00 itibariyle sonlanacaktır. İş yerleri yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade seçenekleri ile satın alınabilecek.

Duyuru metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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