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Topçam Hidroelektrik Santrali Özelleştiriliyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Ağustos 2021 Pazartesi 09:30
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Topçam Hidroelektrik Santrali Özelleştiriliyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Topçam Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazlar işletme hakkının verilmesi yöntemi ile özelleştirilecek.

Ordu ili Mesudiye ilçesi, Melet Irmağı üzerinde yer alan 61,35 MWe kapasiteli Topçam Hidroelektrik Santralinin ihalesine katılmak isteyen yatırımcıların, ihale şartnamesinde belirtilen belgeler ve 15 milyon TL geçici teminat ile birlikte 23 Eylül 2021 tarihine kadar Özelleştirme İdaresi Başkanlığına tekliflerini vermeleri gerekmektedir.

İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ilanına ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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