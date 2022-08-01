Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Toros Üniversitesi’nin ilanda belirtilmiş olan bölümlerine, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların, ilanda belirtilen evraklarla birlikte Resmî Gazete yayın tarihinden itibaren 20 gün içinde “Toros Üniversitesi Rektörlüğü, Bahçelievler Kampusu, 1857 Sokak No: 12, Yenişehir 33140, MERSİN” adresine şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.