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TPAO, Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Mühendis alacak

27 Ekim 2022 Perşembe 14:52
TPAO, Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Mühendis alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 5 Müfettiş Yardımcısı, 17 Uzman Yardımcısı ve 25 Mühendis kadrosuna personel alımı yapacak.

Personel alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca gerçekleştirilecek. Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden 26 - 30 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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